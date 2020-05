La Bisbal tem més talls d'aigua si es repeteixen els episodis de pluja intensa

La Bisbal d'Empordà admet que la falta d'inversions a la xarxa d'aigua fa que siguin habituals els problemes de subministrament. El passat dimecres 29 d'abril, una avaria va deixar sense aigua el municipi durant més de vuit hores i el consistori preveu que hi hagi nous talls, especialment en episodis de pluja intensa, ja que s'acumula molta aigua en el canal de distribució i provoca fuites. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Enric Marquès, recorda que el contracte amb l'empresa Sorea es va declarar nul i ara mateix està oberta una causa als jutjats.

El passat dimecres, el poble sencer es va quedar sense servei durant prop de deu hores després de detectar-se una nova avaria en una de les canonades principals, a la zona de Sant Cristòfol. Sorea va reparar la fuita però només va reposar el material danyat, sense fer cap més intervenció que la imprescindible per poder tornar a donar aigua als veïns. El problema és que el contracte que la companyia té amb l'Ajuntament només inclou la prestació, però no les inversions, segons explica l'alcalde, Enric Marquès.

Això es deu al fet que l'acord de renovació que van signar empresa i consistori el 2010 va ser declarat nul. Aquest, sí que preveia inversions, però en no ser efectiu s'ha tornat a l'anterior, que estableix un cost més baix, però suposa una falta d'inversions que «avui paga» la Bisbal. I és que quan hi ha llevantades com el temporal Gloria els talls són més habituals. Amb tot, Marquès deixa clar que tal com estan les instal·lacions de la xarxa hi pot haver incidents «encara que no hi hagi cap aiguat».

Des de l'Ajuntament reconeixen obertament la falta d'inversions en aquest servei i tenen clar que el que cal és «posar fi» als talls. Per fer-ho, però, primer s'ha de liquidar el contracte de prestació amb Sorea i que està empantanegat als jutjats, un fet que alenteix tot el procés. Marquès explica que «cal tancar aquesta carpeta» i després obrir un debat amb la resta de grups polítics per valorar cap a quin model es vol anar. L'alcalde deixa clar que el que es decideixi necessitarà incloure inversions, per tal de millorar una xarxa de distribució que té prop de 30 anys.