Els serveis d'emergència segueixen buscant una veïna de Calonge amb alzheimer desapareguda des d'ahir.

La dona, de 72 anys, es diu Carme Ametller i l'avís el va donar un familiar ahir a la tarda.

Des de llavors es va muntar un dispositiu de recerca a la zona de Cabanyes on es tenia coneixement que havia anat a caminar. Aquest dispositiu s'ha mantingut durant tota la nit i reprès aquest matí.

De moment es desconeix el parador de la dona. Se l'ha buscat per pistes, camins, rieres, masos propers i una zona boscosa, però de moment no hi ha novetats.

Els Bombers asseguren que avui amb la llum del dia la recerca es farà de forma més intensiva.

Per tal de localitzar la desapareguda, hi participen diversos efectius de cossos d'emergències: Bombers -amb Grae i Unitat Canina-, els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Calonge, Agents Rurals i voluntaris de la zona.

L'ajuntament de la població ahir va difondre també la desaparició a través de les xarxes socials: