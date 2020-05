Medicaments a domicili o a través del CAP: el servei de Farmàcia de l'hospital de Palamós s'adapta a la pandèmia

El servei de Farmàcia de l'hospital de Palamós ha fet canvis en el sistema arran de la crisi sanitària per la covid-19. Així, s'ha potenciat que aquells medicaments que abans s'havien de recollir a l'hospital, ara es puguin anar a buscar als diferents CAP i ambulatoris. Actualment, entre el 30 i el 65% dels pacients de diferents Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de la comarca ja ho fan. I en el cas de les persones més vulnerables, la Creu Roja els porta els medicaments a domicili. Dur els fàrmacs a la porta també es fa en pacients amb coronavirus que passen la infecció a casa. D'altra banda, durant les setmanes més dures, el servei de Farmàcia de l'hospital va haver de potenciar la gestió de compres, canviar proveïdors o substituir fàrmacs.

Segons informen des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), la pandèmia també ha obligat a adaptar el servei de Farmàcia de l'hospital de Palamós. No només pel que fa a la manera com s'han dispensat els medicaments, sinó que els canvis també hi han estat a nivell organitzatiu.

El servei de Farmàcia de l'hospital de Palamós- SSIBE

Per una banda, i amb l'objectiu de protegir els pacients, s'ha potenciat que la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) es pugui recollir des dels diferents CAP i ambulatoris. Abans de l'arribada de la pandèmia, la gran majoria de pacients que segueixen aquests tractaments s'havien de desplaçar fins a l'hospital per recollir-la.

"Però amb la covid-19 s'ha procurat protegir els usuaris més vulnerables i s'ha apropat la medicació als seus domicilis amb la col·laboració de la Creu Roja", precisen des de l'hospital. A més, també s'ha ampliat el període de cobertura d'aquesta medicació d'un a dos mesos.

Actualment, recullen la medicació a la seva ABS el 45% dels pacients de La Bisbal d'Empordà, el 30% de pacients de Palafrugell i el 65% de pacients de Torroella de Montgrí que estan en tractament amb MHDA. Durant la pandèmia des de l'hospital de Palamós també han començat a dispensar aquesta medicació a l'ABS Sant Feliu de Guíxols.



Seguiment telefònic

A més, s'ha començat a fer telefarmàcia. En concret, fent visites de seguiment via telefònica als pacients, a qui l'especialista de consultes externes atén virtualment. "S'ha treballat també amb l'atenció primària per mantenir la vigència de la recepta electrònica, evitar que caduquin medicaments del pla de medicació i així minimitzar desplaçaments dels usuaris als centres sanitaris i possibles incidències a les oficines de farmàcia", informa l'hospital.

A més, en coordinació amb Urgències i l'atenció primària, el servei de Farmàcia del centre palamosí ha fet arribar tractament a domicili a pacients de la covid-19 que han passat la infecció a casa. "Això ha permès que pacients sense necessitats d'ingrés però amb indicacions terapèutiques clares, puguin fer el tractament per la covid-19 a domicili", indica el SSIBE.

El servei de Farmàcia de l'hospital de Palamós - SSIBE

Subministrament i protecció

A nivell organitzatiu, els canvis han tingut bàsicament dos objectius: garantir la disponibilitat de medicaments per a pacients ingressats tant a l'hospital com als centres sociosanitaris i protegir el personal.

Segons indica el SSIBE, les necessitats de medicaments i productes d'higiene, antisèpsia i desinfecció als diferents centres "han variat substancialment" al llarg de la pandèmia. Perquè s'han obert nous llits d'hospitalització o perquè han canviat les indicacions de medicaments o protocols farmacoterapèutics, que estan en "revisió constant".

"La gestió de les compres i el contacte amb els proveïdors també ha canviat radicalment", informa el SSIBE. I hi afegeix: "Durant setmanes va ser imprescindible el seguiment de les directrius de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) que va intervenir medicaments d'extrema necessitat en situació molt crítica de subministrament; tot plegat ha implicat destinar molts recursos a la gestió de compres, contactes diaris amb proveïdors, canvis de proveïdors i, en alguns casos, substitucions de medicaments per manca de subministrament".

Per últim, des del servei de Farmàcia de l'hospital de Palamós també s'ha vetllat per protegir els professionals i sanitaris que hi treballen. Ja sigui amb equips de protecció individualitzada (EPIs) adequats o impulsant el teletreball . "També s'han implementat circuits interns destinats a aïllar al màxim el servei de farmàcia del contacte exterior potenciant l'ús de les noves tecnologies", conclou el SSIBE

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus