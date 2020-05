Dos detinguts a Torroella per portar dotze quilos de marihuana al cotxe

La Policia Local de Torroella de Montgrí ha detingut un conductor de 51 anys i la seva acompanyant de 39 per portar onze quilos de marihuana al cotxe. Els agents han aturat els sospitosos la mitjanit passada, en un control rutinari per evitar desplaçaments prohibits per l'estat d'alarma, al barri de Fora Portal de la localitat. Els policies han sospitat al veure que els arrestats responien de manera incongruent sobre on anaven i d'on venien. Aleshores, els agents han notat una forta olor a marihuana, motiu pel qual han demanat al conductor que els mostrés el maleter. A dins s'hi ha trobat diverses eines de jardineria i tres bosses industrials de plàstic plenes de cabdells de marihuana.

Per això, els policies han detingut els dos sospitosos, veïns de l'Alt Empordà, i els ha lliurat als Mossos d'Esquadra juntament amb la droga. S'espera que en les properes hores passin a disposició del jutge de guàrdia de la Bisbal per respondre d'un presumpte delicte contra la salut pública.