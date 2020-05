La cancel·lació de creuers fins al juliol al port de Palamós genera pèrdues de més d'un milió d'euros

Captura de pantalla amb tots els participants de la taula rodona digital organitzada per la Taula Gironina de Turisme el 14 de maig

El port de Palamós no rebrà cap creuer, com a mínim, fins al mes de juliol i això suposarà la pèrdua de 16.000 passatgers i també generarà un impacte econòmic d'un milió d'euros al municipi. Així ho ha explicat la cap del servei de Promoció Econòmica i Turisme a l'Ajuntament de Palamós, Sílvia Romero, en una taula rodona digital organitzada per la Taula Gironina de Turisme.

Romero també ha apuntat que si finalment es cancel·len totes les escales previstes aquest 2020, l'impacte podria superar els quatre milions.

En el webinar d'aquest dijous representants de diverses destinacions turístiques gironines han demanat treballar en xarxa durant aquesta temporada per tal de reactivar el sector de forma conjunta i col·laborativa.