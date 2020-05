Platja d'Aro dividirà la platja en vuit sectors

Platja d'Aro (Baix Empordà) dividirà les platges i cales per sectors i contractarà fins a 35 informadors per assegurar-se que els banyistes guardin distàncies. En el cas de la Platja Gran, que s'estén al llarg de la façana marítima, s'aprofitaran les passeres per dividir-la (i no es col·locaran tanques o altres elements). En total, aquí hi haurà vuit sectors. Quan s'entri a la sorra per parar-hi la tovallola, tant si es fa sol com en grup, caldrà guardar una distància de 9 metres amb la resta. La mesura forma part d'un pla de xoc que inclou més de 40 accions econòmiques i socials per combatre els efectes de la covid-19, i que suma 4,2 milions d'euros (MEUR). També preveu més espai per a terrasses o posar dispensadors d'hidrogel al carrer.