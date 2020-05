Tres detinguts per assaltar una casa de Santa Cristina d'Aro i lligar tres dones per robar joies i diners

Tres detinguts per assaltar una casa de Santa Cristina d'Aro i lligar tres dones per robar joies i diners Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per assaltar una casa de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà), lligar la propietària i dues treballadores amb brides i robar joies i diners. El robatori va tenir lloc el 29 de novembre passat i, segons fonts del cas consultades per l'ACN, els lladres van esperar ocults que la massatgista sortís de la casa per entrar i perpetrar el robatori. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que ha culminat aquest dimecres en un operatiu durant el qual han fet tres entrades simultànies a domicilis de Sant Feliu de Guíxols i Barcelona i han arrestat tres sospitosos.

L'assalt violent va tenir lloc cap a dos quarts de deu de la nit del 29 de novembre passat. L'objectiu dels lladres va ser una casa situada al carrer Llevant de Santa Cristina d'Aro. Segons fonts del cas, quatre homes es van amagar en una finca en obres propera a la casa i van esperar que la massatgista que solia anar al domicili a atendre la propietària en sortís. Aleshores, la van empènyer cap a dins i van entrar a la casa.

A dins, també hi havia la propietària de la casa i una assistent de la llar. Els assaltants les van tancar en un lavabo i les van lligar amb brides. Segons les mateixes fonts, els lladres van regirar la casa buscant joies i diners i van localitzar una caixa forta. Aleshores, van amenaçar les dones perquè l'obrissin però van acabar desistint, van arreplegar tots els objectes de valor i els diners que van trobar i van fugir.

Quan els lladres van marxar, van deixar les tres dones lligades fins que, finalment, van sortir i van activar l'alarma. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va obrir una investigació que ha culminat aquest dimecres amb registres simultanis a tres domicilis, un a Sant Feliu de Guíxols i els altres dos a Barcelona.

L'operatiu s'ha saldat amb tres detinguts. Els arrestats tenen entre 25 i 45 anys i són de nacionalitat colombiana. Els han detingut com a suposats autors d'un delicte de robatori amb violència a interior de domicili. Els arrestats passaran a disposició del jutjat d'instrucció de Sant Feliu de Guíxols que porta la investigació durant les properes hores.