Denuncien que Palamós tira endavant el projecte del camí de ronda en ple confinament

Entitats veïnals i ecologistes denuncien que l'Ajuntament de Palamós ha aprovat definitivament i presentat les bases de licitació de les obres del camí de ronda en ple confinament i sense respondre les al·legacions que s'havien presentat. I això que l'alcalde del municipi, Lluís Puig, s'hi va comprometre en una reunió amb veïns, segons assegura la portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, Zeta Figa. A més, Figa recorda que es tracta d'un projecte d'1,3 milions d'euros (MEUR) que es gastaran "en plena pandèmia". "No necessitem una estructura d'ostentació i lluïment amb el problema social que tenim", lamenta. Per la seva banda, l'Ajuntament es defensa i assegura que respondran totes les al·legacions quan s'acabi l'estat d'alarma.

La portaveu de Salvem la Pineda d'En Gori, Zeta Figa, explica que en una reunió, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va assegurar-los que els respondria totes les al·legacions abans de fer l'aprovació definitiva del projecte. Una aprovació que es va produir el passat 13 de març, just el dia abans de l'entrada de l'estat d'alarma i per junta de govern, o sigui, sense que l'oposició pogués dir-hi la seva en el ple. En aquell moment, cap de les parts que havien presentat consideracions va rebre resposta per part del consistori.

Deu dies després, el 23 de març, es va publicar al Butlletí Oficial Provincial (BOP), ja en ple confinament. Un fet que fonts municipals consultades per l'ACN atribueixen al fet que es tractava d'un procés administratiu que no implica res, i recorden que "els terminis no corren".

La realitat, però, és que el projecte segueix endavant i el passat dimarts 12 d'abril es van publicar les bases de licitació. Això significa que ara s'ha obert un període que va fins el 29 de maig perquè les empreses interessades presentin propostes per fer les obres. Després es licitarà a qui s'ajusti més a les bases.



L'Ajuntament diu que actua "segons la llei"

Per la seva banda, el consistori assegura que han actuat conforme a la llei i diu que totes les al·legacions es contestaran quan acabi l'estat d'alarma, ja que actualment no es pot fer. L'Ajuntament de Palamós considera que la resposta s'ha de donar un cop s'ha aprovat definitivament el projecte i no pas abans, tal i com defensen veïns i entitats ecologistes.

Fonts municipals deixen clar que un cop s'hagi notificat, si els veïns o entitats no estan d'acord amb la resposta tindran l'opció de recórrer o querellar-se contra l'ajuntament.



Actua amb "mala fe"

El problema és que els denunciants veuen a venir que les obres començaran i encara no s'haurà acabat l'estat d'alarma, i per tant no hi haurà hagut participació ciutadana. Per això, des de Salvem la Pineda d'en Gori consideren que l'Ajuntament de Palamós ha actuat "amb mala fe" perquè "de res serviran els recursos que es presentin, i la via judicial és costosa".

Una de les principals queixes que tenen els veïns respecte al projecte és una passarel·la i un mirador a la zona de Cala Margarida. Zeta Figa assegura que els veïns "no ho veuen clar" i adverteix que un temporal podria fer caure part de l'estructura. En aquest sentit, la portaveu de l'entitat ecologista assenyala que podrien trobar-se amb els desperfectes durant força temps, ja que la competència és de Costes.



"Altres prioritats"

Les diferents entitats veïnals també denuncien que el projecte no es deixi per més endavant amb la "situació crítica" provocada pel coronavirus. "Tindrem el gran camí de ronda i els turistes no hi vindran", lamenta Figa. Per això, reclamen que es destinin els diners que l'Ajuntament aporta al projecte – al voltant d'uns 400.000 euros – a reforçar els serveis socials i a la reactivació econòmica de Palamós.