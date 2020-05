Endesa inverteix 2,7 milions per reformar la subestació de Castell d'Aro i millorar el servei a sis municipis

L'exterior de la subestació elèctrica de Castell d'Aro, on Endesa inverteix 2,7 MEUR en les obres de renovació

L'exterior de la subestació elèctrica de Castell d'Aro, on Endesa inverteix 2,7 MEUR en les obres de renovació ACN

Endesa inverteix 2,7 milions d'euros per renovar tecnològicament la subestació de Castell d'Aro i millorar el servei a sis municipis gironins. S'està renovant l'antic part de mitjana tensió a 11 kV amb un nou conjunt de cabines i un nou sistema de telecontrol. Les obres, que es fan de manera gradual, ja han entrat en l'última de les dues fases en què s'han subdividit. Segons subratlla la companyia, la instal·lació d'aquests nous equips de potència i protecció permetran incrementat "la qualitat i continuïtat" del subministrament elèctric a més de 50.000 clients repartits entre Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà), Llagostera (Gironès) i Tossa de Mar (Selva).

Les obres de reforma i modernització de la subestació de Castell d'Aro no s'han aturat tot i l'estat d'alarma pel coronavirus. I ja han entrat en una segona fase, que es preveu que acabi aquest mateix 2020. De moment, s'ha construït un nou edifici al complex, on s'hi han traslladat tots els elements de control i protecció.

La segona i última fase consisteix a construir un nou parc de mitjana tensió a 25 kV amb elements d'última tecnologia, com les cabines blindades. Aquest sistema, subratlla Endesa, "suposa una millora substancial en la seguretat, ja que substitueix les cabines aèries per unes encapsulades amb un gas de característiques especialment aïllants". Les cabines, completament estanques, tenen una major capacitat d'extinció en cas que es produís algun incident i són més segures per als tècnics, quan han d'entrar al centre de transformació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.

Així, precisa la companyia, s'han desplaçat tots els elements del parc de la subestació: tres transformadors de 110 kV a 25 kV, setze línies de mitjana tensió a 25 kV, i altres elements d'aparellatge elèctric i quatre cel·les de mesura. En aquesta fase, s'ha traslladat tot els elements que estaven a la intempèrie a l'interior de l'edifici de nova construcció per tal d'evitar possibles incidències meteorològiques.

"Aquestes millores formen part de la renovació tecnològica de la subestació, iniciada el gener de 2016 amb tot l'aparellatge d'alta tensió a 110 kV, i altres elements singulars", indica Endesa. El procés d'ampliacions i millores ha estat continu per tal d'adaptar-la a la demanda elèctrica de la Costa Brava. Des de llavors, la inversió destinada a reformar-la supera ja els 2,7 MEUR.



50.323 clients

La subestació de Castell d'Aro, amb tres transformadors i una potència total instal·lada de 110 MVA, alimenta 50.323 clients, la majoria a Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d'Aro. Amb tot, la xarxa s'estén també fins a Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, Llagostera, al Gironès, i Tossa de Mar, a la Selva. N'arriben tres línies d'alta tensió a 110 kV i en surten setze línies de mitjana tensió.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus