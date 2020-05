El laboratori de l'hospital de Palamós comença a analitzar proves PCR

Els laboratoris de l'hospital de Palamós comencen a analitzar les mostres de PCR. La nova maquinària és més ràpida que la d'altres centres i permetrà tenir el resultat d'aquestes proves en menys de dues hores. Durant l'emergència sanitària, aquest equipament s'ha encarregat de gestionar més de 5.000 mostres de diferents tipus de proves. De totes elles, 3.200 són mostres de PCR que han derivat a l'Hospital Josep Trueta de Girona o a l'Hospital Clínic de Barcelona. A més, els tècnics també s'han encarregat de fer les extraccions de malalts hospitalitzats i s'han desplaçat fins a les residències del Baix Empordà per fer els tests d'antigen, mentre que també han fet els tests serològics al personal sanitari.

Les noves mostres de PCR que s'analitzaran a Palamós se sumen a les dues proves diagnòstiques ràpides que l'hospital ja ha practicat durant la pandèmia. Es tracta dels tests d'antigen com a prova urgent i que detecten la proteïna del virus. Per altra banda, també han analitzat tests serològics, que detecten els anticossos del virus. A dia d'avui s'han realitzat uns 1.200 tests antigènics i 1.000 serològics.

Ara, la previsió és poder analitzar fins a 400 mostres cada mes, però des del centre han apuntat que no es cobreix la necessitat diària de totes les que es fan (prop de 85 al dia). L'objectiu és poder analitzar les mostres dels pacients que ingressin de forma urgent, com ara dones embarassades amb menys de 40 setmanes, o bé pacients que tenen programada una intervenció quirúrgica.

Per altra banda, durant l'última setmana no s'ha registrat cap mort en els centres de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). El nombre de pacients ingressats també ha disminuït. A l'hospital de Palamós tan sols hi ha vuit casos confirmats, quatre menys que la setmana passada.

Pel que fa als ingressats en els centres geriàtrics, a Palafrugell Gent Gran tan sols hi ha deu casos confirmats, vuit menys que fa una setmana. Al centre de Palamós actualment no tenen cap cas confirmat, però sí que hi ha vuit persones pendents de resultats.

Per últim, el nombre de personal sanitari ingressat a l'hospital de Palamós és de quatre persones, una més que la setmana passada.

