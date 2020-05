Aproven fer un estudi per valorar el centre de transferència de Forallac

El Consell Comarcal del Baix Empordà, en el seu últim ple, va aprovar un decret de presidència per valorar el futur del centre de transferència de Forallac. El conseller de Medi Ambient, Marc Calvet (ERC) va explicar que «l'estudi ens dirà, si el centre està en un bon lloc i si serà possible acabar aquesta modificació que s'hi està fent».

Va precisar que les millores al centre de transferència de Forallac tenen informes desfavorables del Departament de Cultura. El centre de transferència està a prop dels Clots de Sant Julià, catalogats com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Calvet va considerar que de moment no es pot descartar res. Va exposar que la petició de l'estudi va ser informada al Consell d'Alcaldes del Baix Empordà. També va indicar que han demanat una subvenció de 100.000 a l'Agència Catalana de Residus per finançar la totalitat de l'estudi. Va precisar que potser no farà falta invertir tota la subvenció.

Abans Xavier Rangel (PSC) havia plantejat que el cost de l'estudi li semblava excessiu i havia recordat que feia dos anys el mateix ple havia aprovat el Pla Comarcal de Residus fet per l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal i sense cap cost. Rangel havia recordat que l'estudi fet per l'Àrea de Medi Ambient planteja la necessitat de valor el futur del centre de transferència de Forallac.

Va explicar que fins ara tots els esforços anaven encaminats a desenvolupar una millora a la planta de transferència de Forallac. «Per això havíem fet aquell conveni amb l'Ajuntament de Forallac per desenvolupar el pla especial dels Clots de Sant Julià», va explicar. La idea, segons ell, era incloure la planta de manera formal propt dels Clots de Sant Julià.