Neix «Platja d'Aro Portes Obertes», una campanya per atraure turisme després de la crisi sanitària

L'Associació d'Empresaris de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró ha creat una campanya per incentivar el turisme després de la crisi sanitària. L'entitat, en col·laboració amb els establiments del municipi, ha impulsat 'Platja d'Aro Portes Obertes' que preveu sortejar obsequies, experiències i estades al municipi amb l'objectiu d'atraure més visitants i pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària en el turisme. Un cop superada la pitjor fase de la pandèmia i amb el pla de desescalada en marxa, el sector busca fórmules per atraure visitants i impulsar un dels motors econòmics de la Costa Brava. L'Associació d'Empresaris de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró (AdEM) ha decidit engegar aquesta campanya amb l'objectiu de posicionar la població com a destí.

'Platja d'Aro Portes Obertes' és una iniciativa gràcies a la xarxa creada des de l'entitat en col·laboració amb els establiments del municipi. L'associació, que treballa al municipi des de fa 40 anys, compta amb la pràctica totalitat del teixit comercial i empresarial de la població.

La campanya comença aquest dimecres i té previst allargar-se fins a finals d'agost. El principal reclam de la campanya serà la celebració de sortejos setmanals de 'lots regal' a través d'Instagram.

Els afortunats tindran l'oportunitat de gaudir de diferents obsequis (vals-regal en botigues de roba per a home i dona, en botigues esportives, llibreries i òptiques, entre d'altres), experiències (de salut, esportives i d'oci nocturn) i estades (allotjament d'una o dues nits en diferents establiments de la població, amb altres serveis inclosos com esmorzar o spa) que es repartiran cada setmana. Els premis són fruit de la col·laboració dels establiments de Platja d'Aro que col·laboren amb la campanya.

Des de l'entitat organitzadora es mostren convençuts que aquesta campanya serà un "mirall" per altres indrets turístics que vulguin reactivar el sector després de la pandèmia.

L'associació recorda que Platja d'Aro és un dels pols d'atracció turística de la Costa Brava i compta amb una oferta completa comercial, d'allotjament, d'oci i de restauració de qualitat.

