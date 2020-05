Palafrugell acorda un pla de xoc d'1,8 milions per pal·liar la crisi sanitària

El ple de Palafrugell ha acordat un pla de xoc d'1,8 milions d'euros per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la crisi sanitària. Tots els grups municipals l'han aprovat al ple extraordinari d'aquest dimarts. El gruix dels diners serà per a dos grans apartats, un que fa referència a mesures socials i l'altre que es destinarà a incentivar l'activitat econòmica. Tot i això, també hi ha propostes orientades a l'esport i la cultural. Roses ha anunciat una injecció de 500.000 euros a una pla de reactivació econòmica que inclou campanyes gastronòmiques i comercials, un paquet de subvencions a comerços i formacions en prevenció i seguretat.

Segons informa l'Ajuntament de Palafrugell, en relació a les persones més vulnerables i afectades per la crisis de la covid-19, destinaran una quantitat de 500.000 euros que es distribuiran en línies d'actuació per a les famílies que hagin vist disminuïts de forma considerable els seus ingressos i ara puguin ser vulnerables, segons criteris i els barem de l'àrea de Benestar Social. Així, hi haurà ajuts a les famílies, a la gent gran i als infants i menors d'edat.

Les mesures per incentivar l'activitat econòmica representaran 700.000 euros. Seran per a una línia d'ajuts/subvencions per a comerços i activitats econòmiques tancades pel decret de l'estat d'alarma on es destinaran 200.000 euros. Amb una ajuda mínima directa de com a mínim 300 euros i màxima de 600 euros. Entre aquests aspectes econòmics també hi destaca la reducció de la taxa d'escombraries industrials i comercials i la modificació de les quotes per ocupació de via pública per a la resta de l'any 2020.

Dins aquestes mesures també crearan una ajuda/subvenció vinculada al sector turístic, a la qual es podran acollir els hotels, hostals, càmpings i operadors d'apartaments. Es destinaran en total 100.000 euros i l'aportació mínima per establiment serà de 1.000 euros amb un màxim de 2.500 euros.

En ajudes al comerç local, la xifra arribarà als 350.000 euros amb el doble objectiu de reactivar i ajudar el teixit econòmic de Palafrugell en el seu conjunt i ajudar les famílies palafrugellenques. Promouran ajuts mitjançant la fórmula de vals per als ciutadans que es puguin bescanviar o altres fórmules que es considerin més adients, per tal que els ciutadans realitzin les seves compres en establiments que han hagut de tancar o que puguin demostrar segons s'especificarà a la convocatòria que han vist deduït els seus ingressos durant aquest període de l'estat d'alarma.

Finalment, destinaran 600.000 a la reducció d'impostos per ajudar les famílies del municipi.



Injecció a Roses

L'àrea de Promoció Econòmica de Roses impulsa per al segon semestre de l'any un pla d'acció adreçat a l'activació del sector econòmic de la població amb motiu de la crisi produïda per la covid-19.

Segons remarquen en un comunicat, l'objectiu del seguit d'accions és reactivar l'activitat comercial i la restauració. El pla començarà a partir del mes de juliol amb la campanya 'Anem a fer el vermut a Roses', que tindrà una segona fase durant el mes de desembre, i a la qual el consistori destinarà un total de 57.000 euros. La seguiran l'acció 'Roses et convida a un gelat', que es desenvoluparà a l'agost i comptarà amb una aportació municipal de 32.000 euros, i 'Regala't Roses', al setembre, amb un pressupost de 200.000.

L'objectiu d'aquestes campanyes, centrades en una oferta de premis i incentius que es donaran a conèixer més endavant, és el d'atraure públic tant al llarg de l'estiu com durant la resta de l'any.

Un altre apartat del pla és el destinat a subvencions per a establiments comercials, dotat amb una partida de 200.000 euros. Amb aquesta aportació, l'ajuntament vol ajudar a mitigar les despeses que l'empresariat està assumint per donar compliment a les noves necessitats sanitàries, a través de dues línies d'ajuts: la d'adequació d'establiments i la d'adquisició de material fungible.

Per últim, es destinen 9.000 euros a la redacció d'un Pla de xoc post-covid, ja iniciat amb la realització d'enquestes en línia i que comptarà amb la realització de tallers sectorials de reestructuració econòmica; i 5.890 euros més, a la formació en mesures de prevenció i seguretat que s'oferirà al sector.

