424 blocs a Sant Feliu per prevenir els estralls de futurs temporals com el Gloria

La Generalitat ha començat les obres per reparar els estralls que el Gloria va provocar als ports de Sant Feliu de Guíxols i Palamós (Baix Empordà). Al port ganxó, s'inverteixen 1,7 milions d'euros (MEUR) per reposar les peces d'escullera i de blocs de formigó que la llevantada va arrencar del dic de recer. En total, es construeixen 424 blocs de formigó, d'entre 18 i 40 tones, que a principis de juny es començaran a posar a mar. El director general de Ports, Joan Pere Gómez, ha avançat que més endavant, ja dins el proper pla d'inversions que s'estendrà a partir del 2022, també es posaran entre sis i vuit calaixos més al dic exempt. A Palamós, les obres costen 867.000 euros i permetran rehabilitar l'estació marítima i la zona de la Pedrera.

A Sant Feliu de Guíxols, el temporal Gloria va danyar l'extrem del dic de recer del costat de la bocana. I a Palamós, el port va patir danys en dues zones, a l'estació marítima i a la zona de la Pedrera. Ara, la Generalitat ja ha començat les obres d'emergència per reparar aquests danys estructurals, que en total sumen 2,6 MEUR.

"Estem treballant en el reforç de les infraestructures, per garantir la seguretat dels usuaris i les instal·lacions, i adaptar-les a futurs temporals i al canvi climàtic", ha destacat Joan Pere Gómez. A Sant Feliu de Guíxols, a l'esplanada que hi ha al costat del club nàutic –on se situa l'escenari de Porta Ferrada- els operaris estan construint els 424 blocs de formigó per reposar les peces d'escullera que s'han perdut.

Ja s'han construït tots els 140 blocs de 18 tones. I dels 284 que s'han de fer de 40, ja se n'han construït una norantena. A partir del juny, es començaran a posar a mar amb l'ajuda d'una grua de gran tonatge. Primer els de 18 tones a la zona menys exposada a l'acció de l'onatge. I després, els de 40 a la zona on el mar hi impacta més. També es col·locaran pedres d'escullera de 5 tones.

L'obra es preveu enllestir al setembre. A més, s'ha tornat a col·locar la balisa verda que va patir desperfectes arran del temporal (que serveix per senyalitzar l'entrada dels vaixells a port i que és un emblema per a la ciutat).

"Un port 100% segur"

Joan Pere Gómez ha avançat que més endavant també es reforçarà el dic exempt de Sant Feliu de Guíxols amb nous calaixos. Seran entre sis i vuit, "i suposarà una inversió important perquè estem parlant que cadascun tindrà un cost aproximat de mig milió d'euros". Això, però, s'inclourà dins el proper pla d'inversions de Ports de Generalitat, que s'estendrà més enllà del 2022.

"D'aquesta manera, en un futur, el port de Sant Feliu de Guíxols serà un port 100% segur; i això evitarà que les onades puguin sobrepassar el dic de recer i facin mal a les embarcacions", ha subratllat Gómez. I ha afegit: "Posem la seguretat davant de tot".

867.000 euros a Palamós

En paral·lel a aquest 1,7 MEUR, la Generalitat també n'inverteix 867.000 més al port de Palamós per reparar els estralls del Gloria. En aquest cas, els treballs se subdivideixen entre l'estació marítima (317.000 euros) i la zona de la Pedrera (550.000 euros). A l'estació, les obres acaben la setmana vinent; i a la Pedrera, s'enllestiran al juny.

A causa dels ultrapassaments de l'onatge, la força de l'aigua i el vent, l'estació marítima va patir danys a l'interior, el sostre i les parets. Per exemple, el mar va arrencar dues finestres o va trencar les portes d'entrada principals, projectar pedres de l'escullera de l'espatller contra la instal·lació.

A la Pedrera, la llevantada va afectar la zona on hi ha la bàscula (al costat de les naus dels operadors portuaris) i l'esplanada d'emmagatzematge de les mercaderies. La zona es reforça amb peces d'escullera i blocs de formigó, també perquè els temporals no afectin el vial de serveis. A més, a banda de mar, al costat del Club Nàutic Costa Brava, es reforcen els murets de formigó.

3,6 MEUR al dic de recer

A banda, el director general també ha visitat el reforç del dic de recer del port de Palamós (una obra que es fa independentment de les reparacions del Gloria). Ja s'han reposat el blocs de formigó a la part exterior del dic i s'està fent l'espatller i el passeig adjacent. Les obres suposen una inversió de 3,6 MEUR i es preveuen acabar a l'octubre.