L'únic càmping obert de la Costa Brava comença a rebre els primers clients

El Càmping Palamós, l'únic que està obert de la Costa Brava, ja ha començat a rebre els primers clients. Són majoritàriament famílies que han vingut amb autocaravana, i totes elles de les comarques de Girona, tal i com marca la fase 1 de la desescalada en la que es troba la demarcació. De moment, el negoci no està obert a parcel·les amb tenda, ja que els labavos estan tancats a més d'altres estàncies com l'interior del bar. Els primers clients expliquen que han aprofitat el bon temps per fer la primera escapada i agraeixen "la tranquil·litat" que hi ha al complex, ja que amb prou feines hi ha una desena de vehicles. En Cristian diu que "en tenien ganes, sobretot pels nens" i explica que volen recórrer les cales properes al càmping.

Es tracta del primer establiment d'aquest tipus que obre a la Costa Brava. Això sí, ho ha fet sota les mesures de seguretat dictaminades i amb una sèrie de serveis que encara no estan a disposició. En aquest sentit, els lavabos no es poden fer servir i tampoc algunes estàncies com la part interior del bar. Per això, l'establiment ha limitat l'entrada a aquells que s'hi allotjaven en un dels bungalows o bé en autocaravana.

De fet, aquesta ha estat l'opció de la desena de famílies que han volgut aprofitar per passar el cap de setmana a tocar de la platja de la Fosca o les cales que hi ha al voltant del càmping. Majoritàriament han estat famílies amb nens les que no s'han pogut esperar per fer la primera sortida. Totes elles de les comarques de Girona, tal i com marca la normativa en la fase 1 de desescalada en la que es troba la demarcació.

Famílies com la d'en Jordi i la Yolanda que han vingut amb els seus dos fills. Expliquen que aquesta és la primera vegada que van al càmping palamosí i han cregut que era "una molt bona opció". Ells dos són de Sarrià de Ter i reconeixen que "tenien moltes ganes" de tornar a sortir "després de la part més estricte del confinament".

En Cristian també ha vingut amb la seva dona i els dos fills. En el seu cas ja coneixia el càmping i explica que ha estat especialment important per a la mainada. "La veritat és que el fet que puguin sortir i córrer sense tantes limitacions per a ells és fantàstic", explica. I és que els camins de ronda i les passejades en bicicleta són un dels principals atractius d'aquesta zona de la Costa Brava.



La majoria obren al juny

El Càmping Palamós ha estat el primer en obrir les instal·lacions a la demarcació, i és que la majoria dels que hi ha a les comarques de Girona s'esperaran al juny a fer-ho, segons relatava en una entrevista a l'ACN el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra. Des de l'entitat consideren "clau" i "imprescindible" tenir un calendari precís sobre quan es permetran els moviments interprovincials i, sobretot, quan podran arribar turistes europeus.

Gotanegra exposa que alguns clients fidelitzats mantenen la reserva "a l'espera" de confirmar si podran venir de vacances.

El president destaca que els establiments estan "treballant intensament" i estan preparats per tornar a rebre turistes. Quan podran arribar els visitants, però, encara és una incògnita. "Estem pendents que hi hagi un calendari i esperem tenir-lo sobre la taula en els propers dies", ha afirmat.

Gotanegra afegeix que, un cop se sàpiguen aquestes dates, podran planificar la reobertura. La previsió amb la qual treballen ara és que al llarg del mes de juny es posin en marxa "pràcticament tots els càmpings" i que estiguin en funcionament a principis de juliol.



Assessorament personalitzat

L'Associació de Càmpings de Girona impulsa un pla per assessorar i donar suport als establiments per reobrir "amb màxima seguretat". "El que estem fent és treballar per generar seguretat, tant als nostres equips com als nostres clients", ha explicat Gotanegra. Amb aquest objectiu, neix la iniciativa 'WeCare' d'assessorament personalitzat.

Durant tot l'estiu, tècnics de l'associació visitaran els càmpings per ajudar a resoldre dubtes en relació a l'aplicació dels protocols obligatoris i fer recomanacions sobre mesures higièniques i de seguretat.