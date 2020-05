«Cadena de favors», iniciativa ciutadana per ajudar el comerç local que des de Palamós ja s'ha estès a França i Singapur

Rebre un regal i fer-ne un altre amb l'objectiu d'ajudar el comerç local, un dels sectors tocats de ple per la pandèmia. A Palamós (Baix Empordà), una iniciativa ciutadana ha agafat l'esperit de la pel·lícula de Hollywood 'Cadena de favors' i l'ha fet realitat, amb l'objectiu de posar el seu "granet de sorra" per combatre la crisi del coronavirus. La mecànica és simple: comprar un producte en una botiga local i regalar-lo a qui es vulgui. La seva ideòloga, Núria Lisbona, diu que inicialment la idea no era que qui rebés el regal fes el mateix, però que la mateixa gent és qui ha fet gran la cadena. Tant, que en tan sols tres setmanes, ja s'han fet més de 500 regals i la iniciativa ha traspassat fronteres, arribant a França i Singapur.