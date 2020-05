Una aplicació informarà als usuaris sobre l'aforament de les platges de Palafrugell

Una aplicació informàtica que s'està acabant de dissenyar informarà els usuaris que vulguin accedir a les platges de Palafrugell (Calella, Tamariu i Llafranc) sobre l'aforament lliure que tenen. L'alcalde, Josep Piferrer, ha confirmat avui el que ja havia avançat dimarts al Diari de Girona: que fixaran un límit màxim de persones a la sorra en cada una de les cales i platges del municipi per tal de controlar l'aforament i mantenir les mesures de seguretat i distància social que marcaran la nova normalitat post-coronavirus.

Per regular aquesta mobilitat a les platges l'Ajuntament contractarà 14 vigilants. La idea seria que comencin a treballar a partir del 22 de juny. L'Ajuntament regularà l'aforament a partir dels colors dels semàfors (verd, taronja i vermell) en funció de com es vagin omplint les diferents platges. L'usuari tindrà la informació al mateix sorral però també la podrà veure a través de l'aplicació informàtica. A més l'Ajuntament està acabant de determinar com farà el control de persones que accedeixen a la sorra. L'última proposta és una aplicació de mòbil que calcula quanta gent hi ha en una determinada superfície. Piferrer ha confirmat que cada dia reben propostes d'empreses que es dediquen a aquests temes i que properament determinaran quin sistema escullen.