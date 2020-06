El Cinema Montgrí de Torroella projectarà el documental 'Pavarotti' aquest divendres

"A partir del proper divendres 5 de juny, a les deu de la nit, es tornaran a obrir les cortines que guarden la gran pantalla del nostre estimat Cinema Montgrí, que la crisi de la covid-19 ha obligat a tenir tancades". Els gestors de la sala municipal anuncien d'aquesta manera la represa dels passis després del tancament obligat per la crisi del coronavirus.

El cinema municipal del Baix Empordà s'avança, doncs, a la reobertura de la majoria de les sales de Catalunya, prevista entre finals de juny i principis de juliol. I torna a projectar pel·lícules, precisament, una setmana abans que també comenci a fer-ho una altra sala gironina, el Truffaut.

Divendres, quan els llums s'apaguin, els espectadors podran veure el documental de Ron Howard 'Pavarotti', que gira al voltant de la figura del cèlebre tenor italià. El film, com ja és marca de la casa, es projectarà en versió original subtitulada (VOSE). I després de divendres, se'n faran tres passis més: dissabte i dilluns a les deu de la nit, i diumenge a un quart de sis de la tarda.

130 butaques assignades



La reobertura del cinema es farà després d'entrar en fase 2 i mantenint les mesures de seguretat. L'aforament es limitarà a un terç del total (130 espectadors), les butaques estaran marcades alternativament i només es podran ocupar els seients assignats (per mantenir el distanciament). Els espectadors hauran d'entrar a l'edifici amb mascareta i no se la podran treure ni al vestíbul ni durant la projecció.

A l'entrada hi haurà un dispensador d'hidrogel, caldrà complir les nomes d'higiene als lavabos, i caldrà seguir els recorreguts marcats i evitar aglomeracions al vestíbul. A més, també hi haurà repartits diferents cartells informatius per l'edifici. A partir d'aquest divendres, a més, es podrà pagar amb targeta de crèdit (cosa que recomanen fer des del Cine Club Montgrí).

Per compensar les sessions de cineclub que no s'han pogut fer arran del confinament, els socis tindran entrada gratuïta a totes els sessions del divendres, des del juny fins al setembre. "Incloses les que no són pròpies del cineclub, que també són en VOSE", informa l'entitat gestora.

Des del 1928



La sala de l'actual Cinema Montgrí va començar a fer projeccions de pel·lícules l'any 1928. Més de mig segle més tard, el 30 de setembre del 1985, l'Ajuntament de Torroella va comprar l'edifici perquè passés a ser municipal, evitant així que el poble es quedés sense cap sala de cinema (perquè les altres dues que existien, s'havien enderrocat).

Després de la compra, i de convertir-se en local municipal, el Cinema Montgrí va passar a ser gestionat per un patronat. I al cap d'un temps, a través d'un conveni amb l'Ajuntament, el Cine Club Torroellenc en va assumir la gestió. L'entitat cultural, fundada l'any 1976 i que compta amb més de cent socis, ha programat sessions de cineclub en VOSE cada quinze dies, els divendres. I tots els festius i caps de setmana, sessions infantils i pel·lícules per al públic en general.