Així és com reobrirà avui el primer cinema de Catalunya: el Montgrí, de Torroella

A les deu de la nit, les cortines que amaguen la pantalla del Cinema Montgrí tornaran a obrir-se. Aquesta sala del Baix Empordà s'ha convertit, quasi sense voler-ho, en la primera de Catalunya que reprendrà les projeccions després del confinament obligat pel coronavirus.

De les 420 butaques que hi ha, tan sols un centenar no estan encintades per ajustar-se al terç de l'aforament. Hidrogel, recorreguts marcats i obligació de dur mascareta són altres de les mesures de seguretat que s'aplicaran.

El Cine Club Torroellenc, que gestiona l'equipament, diu que han reobert tan aviant com han pogut perquè "hi ha ganes de cinema". Per aquest mes, ja tenen sis pel·lícules en cartell. Una d'elles, tota una declaració d'intencions: 'Cinema Paradiso'.

'ATENCIÓ! Només es poden ocupar les butaques sense cinta'. És el cartell que es trobaran aquesta nit els espectadors que entrin a la sala del Cinema Montgrí per veure-hi el documental 'Pavarotti'. El cineclub havia programat el passi del film de Ron Howard al mes de març, però l'estat d'alarma el va fer caure del cartell. I ara, aprofitant la reobertura, els gestors creuen que és de justícia recuperar-lo.

Aquest matí, membres del Cine Club Torroellenc repassaven que tot estigués a punt per complir les mesures de seguretat obligades pel coronavirus. Hi ha hidrogel en diversos punts, caldrà dur la mascareta posada durant la projecció (si no se'n porta, es pot comprar a taquilla) i més de dues terceres parts de les 420 butaques que hi ha a la sala estan encintades.

Tot i que inicialment se'n preveien deixar 130 de disponibles, d'entrada els gestors han preferit ajustar-se a la baixa i n'hi haurà un centenar de disponibles. A més, s'han penjat cartells amb les recomanacions per prevenir contagis per la covid-19, s'han marcat itineraris (d'entrada i sortida) i s'han posat vinils a terra que marquen les distàncies de seguretat per arribar fins a la taquilla.



La primera que reobre

Les entrades per als socis –el cineclub en té 114- seran gratuïtes tots els divendres entre juny i setembre. Per a la resta de públic, costaran 6 euros. El president del Cine Club Torroellenc, Jordi Bellapart, explica que s'han convertit en la primera sala de cinema de Catalunya que reobre (l'entrada en fase 2 ja ho permet) quasi sense voler-ho.

"Vam decidir fer-ho quan abans millor", diu el president. "La gent que ens trobava pel carrer ens demanava quan podrien tornar a veure cinema, i la voluntat d'atendre la demanda dels aficionats ens ha ajudat a reobrir", concreta Jordi Bellapart.

Aquesta nit, una de les coses que vigilaran més és que no hi hagi aglomeracions al vestíbul. "Vindrem una colla de companys del cineclub a acompanyar els espectadors i donar-los indicacions; i sobretot, ens interessa que no hi hagi gent al vestíbul, perquè quan se surt de la sessió, hi havia tendència a posar-se a xerrar en aquest espai, i això faria que no es mantinguessin les distàncies de seguretat", explica.



De 'Pavarotti' a 'Cinema Paradiso'

Per aquest mes de juny, el Cinema Montgrí ja té sis pel·lícules i divuit passis en cartell. A més del documental de Ron Howard, es projectaran també 'La llamada de lo salvaje', 'Las golondrinas de Kabul' (VOSE), 'The gentlemen, los señores de la mafia' o 'Cartas a Roxane'.

A més, per Sant Joan, el Cine Club Torroellenc projectarà la icònica 'Cinema Paradiso', tot un homenatge al setè art després del confinament per la covid-19. "No deixa de ser un record dels cinemes antics, amb l'avantatge que nosaltres tenim un final feliç, cosa que no té el 'Cinema Paradiso'", conclou Jordi Bellapart.



Des de l'any 1928

La sala de l'actual Cinema Montgrí va començar a fer projeccions de pel·lícules l'any 1928. Més de mig segle més tard, el 30 de setembre del 1985, l'Ajuntament de Torroella va comprar l'edifici perquè passés a ser municipal, evitant així que el poble es quedés sense cap sala de cinema (perquè les altres dues que existien, s'havien enderrocat).

Després de la compra, i de convertir-se en local municipal, el Cinema Montgrí va passar a ser gestionat per un patronat. I al cap d'un temps, a través d'un conveni amb l'Ajuntament, el Cine Club Torroellenc en va assumir la gestió. L'entitat cultural, fundada l'any 1976, programa sessions de cineclub en VOSE cada quinze dies, els divendres. I tots els festius i caps de setmana, sessions infantils i pel·lícules per al públic en general.



Demà, el Catalunya de Ribes

Avui el Cinema Montgrí es convertirà en el primer de Catalunya en reobrir. Però demà, a la llista s'hi afegirà el Cinema Catalunya de Ribes de Freser. A les set del vespre es projectarà la pel·lícula '1917' de Sam Mendes. Entre les mesures de seguretat que s'han decidit aplicar, de moment, el cinema farà només una única sessió setmanal.

I la setmana vinent, ja seran tres els cinemes gironins que hauran reobert. Perquè al Montgrí i al Catalunya, s'hi afegirà el Truffaut de Girona.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus