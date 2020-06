Begur tindrà un autocine aquest estiu en un espai on també hi hauran música i activitats esportives

Fotomuntatge de l'autocine que hi haurà a Begur

La Costa Brava tindrà aquest estiu un autocine. S'ubicarà a Begur un espai de 8.700 metres quadrats al Turó de Can Pinc, a pocs metres del Mas Carmen Amaya. A banda de les projeccions cinematogràfiques, els impulsors del Festival Cinema Brava, també programaran música en directe, monòlegs i promouran activitats esportives.

Impulsat per tres amics -Alex Cruylles, Patricia Serra i Matu Marsicano- durant l'etapa de confinament, obrirà portes el 15 de juliol i una de les primeres pel·lícules que projectaran serà 'Grease'. "Hi haurà dies de cinema clàssic, cinema infantil, i també documentals. Els espectadors podran tornar al cinema d'abans. Des dels cotxes, podran gaudir de les pel·lícules projectades en una gran pantalla situada a l'aire lliure i podran escoltar el so a través a través d'un sistema de radiofreqüència en els altaveus del cotxe", afegeixen els promotors del festival en una nota de premsa.

També es preveu que els espectadors de l'autocine puguin sol·licitar el seu menjar -en diferents establiments de Begur que s'han sumat al projecte- i rebre'l a la finestreta del cotxe.

La pandèmia de la Covid-19 i el tancament de les sales convencionals ha portat alguns empresaris a impulsar altre cop autocinemes. A Catalunya, de moment, l'únic que funciona és del de Golmés ((Pla d'Urgell), que va obrir portes a finals de maig i que en les seves primeres projeccions va esgotar les entrades.