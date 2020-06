Quatre detinguts per cultivar més de 4.000 plantes de marihuana a Cruïlles

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes d'entre 23 i 30 anys que s'encarregaven de vigilar una extensa plantació de marihuana a Cruïlles (Baix Empordà). En total, els agents van trobar 4.120 plantes distribuïdes en sis camps de conreu. Es tracta del mateix lloc on fa un any la policia ja va desmantellar una altra plantació similar. El dijous 4 de juny, els agents de la Unitat d'Investigació acompanyats dels de Seguretat Ciutadana es van desplaçar a la zona de la riera de Can Vilademart on hi havia una plantació. Entre els camps, els policies van localitzar una tenda de campanya amb els quatre sospitosos a dins que, presumptament, es dedicaven a vigilar la droga. A més, els Mossos van descobrir un sofisticat sistema de regadiu.

En concret, es van trobar dues preses artificials a la riera per retenir l'aigua, tubs de clorur de polivinil i bombes de sostracció que omplien quatre piscines. A més, els responsables de la plantació havien netejat i tallat tots els arbres i el sotabosc per crear les zones de cultiu. Entre els sis camps, situats en diferents alçades de terreny, s'hi van localitzar 2.440 plantes i 1.680 esqueixos preparats per conrear la marihuana.

A més de les plantes, els policies van intervenir als sospitosos set telèfons mòbils i 270 euros en efectiu que duien a sobre en el moment de la intervenció. La zona presentava una important deixadesa per acumulació d'escombraries, deixalles, plàstics i roba, que feien servir per poder viure al mig del bosc, a més dels estris necessaris pel conreu.

Els detinguts, de nacionalitat marroquina i un d'ells amb antecedents policials, van passar el dia 4 de juny a disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.