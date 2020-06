La Fira d'Indians de Begur que se celebrava a principis de setembre s'ajorna al 2021

L'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) ha acordat ajornar de la dissetena edició de la Fira d'Indians, prevista inicialment pels dies 4, 5 i 6 de setembre d'aquest any. La mesura té com a objectiu garantir la seguretat i el benestar de tots els participants i assistents en aquest esdeveniment multitudinari que any rere any aplega a milers de persones d'arreu del territori. Eugeni Pibernat, regidor de Turisme, lamenta l'ajornament de la festivitat i avança que la decisió s'ha pres de forma consensuada i unànime amb l'equip indià després de setmanes de reunions i de treball pels escenaris possibles.

"Ara més que mai la màxima prioritat ha de ser el benestar de tots els nostres veïns. La prudència i el sentit comú han de prevaldre per davant de les ganes i de la voluntat que tenim tots de poder celebrar esdeveniments tan simbòlics i importants per al poble com és la Fira d'Indians", remarca Pibernat en un comunicat.

En la mateixa línia, afegeix que la Fira d'Indians té una singularitat i una afluència massiva de públic que fa inviable replantejar-la en aquests moments en un format diferent o reduït. "No podem ni hem de prendre cap risc innecessari que comprometi tots els avenços que hem assolit durant la pandèmia", afirma el regidor.

Així, la dissetena edició de la Fira d'Indians es trasllada al 3, 4 i 5 de setembre del 2021 i mantindrà la temàtica escollida per a l'edició d'enguany: els mots indians.

L'edició de 2021 de la Fira d'Indians ja té la seva primera protagonista: Sílvia Fernández Masferrer, veïna de Tordera i guanyadora de la dotzena edició del Concurs de Cartells de la Fira d'Indians. La seva obra, titulada 'Paraules viatgeres en el temps', ha estat escollida pel jurat com a vencedora del certamen per la seva creativitat, capacitat comunicativa, adequació a la temàtica, i versatilitat per adaptar-se a diferents formats, entre el total de quinze obres que es van presentar.

Sílvia Fernández Masferrer ja havia estat escollida com a guanyadora del concurs en una edició anterior, un fet fins ara inèdit en aquest certamen. Com a reconeixement, aquesta torderenca rebrà un premi de 500 euros i la seva creació esdevindrà el cartell de la Fira d'Indians de l'any 2021.