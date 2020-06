Una jove mor i tres persones resulten ferides en caure amb el cotxe per un penya-segat a Palamós

El vehicle va sortir per un punt entre el mirador del Morro del Vedell i una casa que hi ha gairebé a continuació.

El vehicle va sortir per un punt entre el mirador del Morro del Vedell i una casa que hi ha gairebé a continuació. Ràdio Palamós

Una jove de 22 anys ha mort aquesta matinada i tres joves més han resultat ferits en precipitar-se amb el vehicle per un penya-segat a Palamós.

El conductor, que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, es va precipitar entre el mirador del Morro del Vedell i una propietat que hi ha poc després.

L'accident ha passat cap a dos quarts de dues de la matinada sense que s'hagi vist implicat cap més vehicle. Per causes que es desconeixen, el vehicle s'ha precipitat pel penya-segat quan circulava per la carretera de la Fosca en direcció Port Marina, segons informa Ràdio Palamós.

En concret, el vehicle ha sortit de la carretera i ha caigut al buit passat el mirador del Morro del Vendrell.

El cotxe ha quedat penjat al penyasegat sense arribar al fons. A l'interior hi viatjaven quatre persones. Dues d'elles han pogut sortir pel seu propi peu del vehicle.

A la zona s'hi ha desplaçat la Policia Local de Palamós, Els Bombers, i el Servei d'Emergències Mèdiques.

Els Bombers s'han encarregat de fixar el cotxe per poder excarcerar les dues persones que havien quedat atrapades amb seguretat.

Una de les persones atrapades ha estat la víctima de nacionalitat dominicana de 22 anys.

Els altres tres ferits han estat traslladats a diferents hospitals. Dos a l'Hospital Josep Trueta de Girona i un a la Vall d'Hebron de Barcelona, segons ha informat la Policia Local de Palamós.

El conductor del cotxe és un jove de nacionalitat espanyola que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb 0'43 mil·lograms d'alcohol per litre d'aire expirat, en el primer test i en el segon amb 0´36. El límit màxim genèric és de 0'25.