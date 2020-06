Empleats del Palafrugell Gent Gran lamenten que es va anar «tard i malament» i els protocols que «canviaven cada dia»

El treballadors de Palafrugell Gent Gran asseguren que van fer tot el possible per cuidar els avis del geriàtric però asseguren que el protocols "canviaven cada dia" i la informació a la plantilla va arribar "tard i malament".

La presidenta del comitè d'empresa, Rosa Moreno, entén que els familiars dels ancians vulguin que s'investigui si hi va haver algun tipus de negligència tenint en compte l'elevada mortalitat al centre. Moreno subratlla que l'hospital de Palamós va assumir la gestió de la segona planta, convertida en sociosanitari per a malalts covid-19, i només hi van treballar alguns professionals del geriàtric de manera "puntual". Segons Moreno, van patir moments d'escassetat de material pel retard en l'arribada de mascaretes i EPI.

