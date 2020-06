Calonge donarà 500 € al mes als negocis que contractin aturats

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni preveu destinar 36.600 euros al programa «Tastets d'Oficis» per donar impuls a la contractació de persones aturades del municipi. El programa preveu ajuts directes per un import de 500 euros al mes, amb un màxim de tres mesos, a empreses o autònoms de Calonge i Sant Antoni per a la contractació de persones en situació d'atur empadronades al municipi. Cada empresa podrà rebre aquest ajut per la contractació de fins a dues persones que estiguin en situació d'atur. El programa es desenvoluparà amb un conveni entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal.

Tot i que no es va poder aprovar pel ple un canvi de partides que hauria gairebé doblat aquesta dotació econòmica, l'equip de govern creu que 36.600 euros és un import inicial adequat i no descarta injectar-hi properament nous recursos.

Des de l'equip de govern, el regidor de Promoció Econòmica, Salvador Miquel, explica que «es tracta d'una mesura que servirà per paliar els efectes de la covid-19 en l'economia local». «Volem ajudar les famílies amb més necessitats i treballem perquè el poble avanci malgrat totes les dificultats. Hem de fer que les coses passin i, en aquest sentit, apel·lem a la responsabilitat de tots els partits a fugir de la seva zona de confort, on es troben instal·lats, que és la queixa a tot i el bloqueig constant», afegeix.

Miquel reitera que des del govern seguiran «treballant amb la mà estesa per arribar a un acord amb la resta de grups que ens permeti, si cal, incrementar la dotació d'aquest projecte». I indica que «es tracta d'una acció molt important per promoure la creació de llocs de treball i que és fruit del treball de l'equip de govern per promoure mesures que ajudin les empreses i els treballadors».