La Policia Local de Palamós deté un jove 32 anys per fer tocaments a una dona asseguda en una parada d'autobús

Els suposats abusos sexuals van tenir lloc de matinada i la víctima va poder alertar una patrulla poc després

La Policia Local de Palamós ha detingut un jove de 32 anys per un delicte d'abús sexual. Els fets van tenir lloc aquest dijous cap a quarts de dues de la matinada. Una dona va aturar una patrulla que circulava per l'avinguda de Catalunya i els va explicar que un noi li havia fet tocaments. La víctima estava asseguda en una parada d'autobús quan el jove se li va apropar i la va començar a magrejar amb insistència. Segons ha avançat Ràdio Palamós, ella va poder desfer-se'n i va marxar corrents a demanar ajuda. Després de donar-los la descripció de l'agressor, els agents van fer recerca per la zona i van aconseguir detenir el sospitós.

