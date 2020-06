En estat greu una persona que va caure per un camí de ronda a la platja d'Aiguablava de Begur

Una persona es troba en estat greu en caure dimecres a la nit per la rocalla del camí de ronda a la platja d'Aiguablava de Begur. La víctima es va precipitar uns 25 metres a la zona de roques. Els Bombers van rebre l'avís a les 22.42 hores i van activar tres dotacions, a més d'efectius de la Policia Local, una embarcació de Salvament Marítim i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els treballadors d'emergències van accedir a la zona on estava la persona accidentada, li van fer les primeres atencions i la van immobilitzar. La van evacuar amb llitera cap a l'embarcació, que la va traslladar a la platja de Fornells, on l'esperava una ambulància que la va traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona.