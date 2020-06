Mifas i el Baix Empordà s'uneixen per millorar l'accessibilitat als espais turístics a persones amb discapacitat

El Consell Comarcal del Baix Empordà i MIFAS s'han unit per millorar l'accessibilitat als espais turístics de la comarca a persones amb discapacitat. Ho han fet signant un conveni que contempla l'estudi, a través d'un programa informàtic, de les característiques d'aquests espais, per tal de donar informació als visitants. A més, inclou tant zones i establiments públics com privats.

El conseller de promoció econòmica i turisme del CCBE, Xavier Dilmé, remarca que qui farà l'estudi serà una empresa externa i diu que tot plegat incentivarà a empreses i ajuntaments a millorar. Tant el CCBE com MIFAS esperen que el Patronat de Turisme de la Costa Brava faci una aposta en el mateix sentit per fer "més inclusiva" la demarcació.

Fer més inclusius els espais turístics del Baix Empordà. Aquesta és la voluntat del Consell Comarcal i, d'aquí, el conveni que ha signat amb MIFAS per tal que persones amb discapacitat puguin compartir també les zones més emblemàtiques de la comarca. Gràcies a l'acord es podrà saber quin grau d'accessibilitat tenen els establiments i espais tant públics com privats de la zona. D'aquesta manera, l'usuari podrà saber "amb seguretat" què es trobarà quan arribi al seu lloc de destí. "És una manera de no emportar-te una sorpresa. Hem de tenir en compte que les persones amb discapacitat viatgem més en funció de l'accessibilitat, que no pas en funció dels atractius de la zona", ha remarcat el president de MIFAS, Albert Carbonell.

Per la seva banda, el conseller de promoció econòmica i turisme del CCBE, Xavier Dilmé, ha destacat el fet que sigui una empresa externa la que avaluï les característiques de cada espai. Per a Dilmé, això també pot suposar una "voluntat de millora" en aquells que no tinguin uns accessos inclusius.

De fet, el conseller coincideix amb Carbonell a l'hora de recordar que hi poden haver establiments amb, per exemple, moltes facilitats per aquest col·lectiu a les habitacions, però en canvi, en altres instàncies com la piscina, la terrassa o el bar no s'hagin habilitat per a ells. "D'aquesta manera tothom sabrà on va", remarca el president de MIFAS.

A més de l'estudi, l'acord també contempla altres qüestions com cursos de formació, xerrades informatives o un acte de reconeixement a aquells que s'impliquin en la iniciativa. "És el camí que hem de seguir per fer un turisme inclusiu. No pot ser que aquesta oferta sigui limitada a una part de la societat i no es pensi en un col·lectiu com el de les persones que tenen alguna discapacitat", assenyala Dilmé.

En aquest sentit, la proposta també va encaminada a atraure més visitants d'altres països que vegin que poden venir a la Costa Brava "amb tranquil·litat". "Una persona del nord d'Europa no s'arrisca a venir si no sap que tindrà el que necessita per poder gaudir de les vacances sense inconvenients per tenir una discapacitat", remarca Carbonell.



Extensible a altres administracions

Des del CCBE han deixat clara la seva intenció que altres administracions també facin ús d'aquest recurs pioner que s'ha posat en marxa. Dilmé ha parlat, en concret, del patronat de turisme de la Costa Brava a qui se li ha fet arribar aquesta proposta. "Entenem que totes les comarques de Girona haurien de tenir el mateix pla en aquest sentit, per evitar confusions i duplicitats", concreta el conseller de promoció econòmica i turisme.

Finalment, el president del CCBE, Joan Loureiro ha explicat que per al CCBE és "molt important" la lluita per la igualtat "en tots els sentits", i ha vist molt bona predisposició dels ajuntaments del Baix Empordà, de sumar-se a aquesta iniciativa que lideren Calonge, Platja d'Aro, Palamós, Santa Cristina d'Aro i Pals.