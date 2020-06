Palafrugell donarà fins a 80 euros per família per gastar al comerç local

L'Ajuntament de Palafrugell donarà un ajut econòmic a tots els veïns empadronats. Els imports poden arribar fins als 80 euros, en cas de famílies amb persones en situació d'atur, ERTO o pensió no contributiva. Els diners es podran gastar en el comerç local. El consistori destinarà un total de 350.000 euros a aquests ajuts. L'objectiu, segons informen en un comunicat, és ajudar les famílies de la població i, alhora, reactivar el comerç a Palafrugell després de setmanes de tancament durant la crisi sanitària per la covid-19.

L'ajut, de caràcter universal, consisteix en un import directe a totes les unitats familiars, les quals han d'estar empadronades a Palafrugell a data 31 de desembre de 2019. La previsió és que a finals de juliol les famílies rebin una carta informant de l'import adjudicat, que podran gastar a partir de l'1 de setembre i fins al 31 d'octubre d'enguany. En aquesta carta també rebran les indicacions per registrar-se a una aplicació on podran consultar l'import i el saldo restant.

Les famílies no rebran els diners en efectiu. Per poder-los gastar, els veïns s'hauran d'identificar amb el seu NIF al comerç adherit, i aquest descomptarà directament l'import.

L'ajut s'adjudicarà de forma automàtica a totes les unitats familiars de Palafrugell i, per tant, no cal demanar-lo.

Només han de fer una sol·licitud les persones que estiguin en situació d'atur, ERTO o pensió no contributiva, que ho hauran de comunicar a l'Ajuntament per poder rebre l'ajut corresponent. Aquesta tramitació es pot fer presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o per internet des de la seu electrònica del web de l'ajuntament.

El termini per presentar les sol·licituds comença el 29 de juny i acaba el 17 juliol de 2020. Segons ha estipulat l'equip de govern, dues persones que convisquin en un habitatge rebran una ajuda de fins a 20 euros, quan la família té més de dos membres pot arribar als 40 i, finalment, l'ajuda serà de màxim 80 euros quan algun dels membres de la família estigui a l'atur, afectat per un ERTO o en situació de vulnerabilitat.

Els comerços adherits seran tots aquells que s'han vist obligats a tancar durant l'estat d'alarma o han vist reduïts els seus ingressos de forma molt considerable.

La llista dels comerços adherits a la campanya es podran consultar properament a l'aplicació que crearan i també al web de l'ajuntament. L'ajuntament recomana el registre en aquesta aplicació per saber quin import té assignat cada família, així com el saldo restant.