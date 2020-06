El jutjat ordena la detenció de l'home que va ruixar la mare i la filla amb àcid a Sant Feliu de Guíxols

El jutjat d'instrucció 3 de Sant Feliu de Guíxols, amb competència en matèria de violència sobre la dona, ha ordenat la detenció de l'home que ahir cap a dos quarts de dues de la tarda va ruixar una mare i una filla amb un líquid abrasiu. Segons informa el TSJC, després de rebre l'atestat, el jutjat ha acordat una ordre de protecció per a les víctimes mentre se segueix el procediment. La informació facilitada pel TSJC recull un historial de denúncies creuades entre l'agressor fugit, la víctima i el marit de la dona. Entre elles, una denúncia que el 30 de maig va interposar la dona contra l'atacant per coaccions. El jutjat d'instrucció 2 va desestimar una ordre de protecció a la dona "perquè no es donaven les exigències per adoptar-la".

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) informa en un comunicat que el jutjat d'instrucció 3 de Sant Feliu de Guíxols ha obert una investigació després de rebre l'atestat de l'agressió. En concret, el jutjat amb competència en matèria de violència sobre la dona, ha ordenat la detenció del suposat autor –que va fugir després de perpetrar l'atac- i ha acordat una ordre de protecció per a les víctimes; una mare i la seva filla de 5 anys. Tant la mare com la filla van ser traslladades a l'hospital Vall d'Hebron, la dona amb cremades molt greus provocades pel líquid abrasiu.

El mateix TSJC relata un llarg historial de denúncies creuades que impliquen l'agressor, la mare i el marit de la víctima. En concret, el 30 de maig el jutjat d'instrucció 2 va rebre un informe hospitalari que recollia la inexistència de lesions amb necessitat de cura de l'ara evadit de la justícia. Segons el TSJC, l'home va denunciar el marit de la víctima per un suposat intent d'atropellament. La causa està oberta per un delicte lleu de lesions i segueix el seu curs a instrucció 2, que investiga el marit de la víctima.

Aquell mateix dia, la dona ara hospitalitzada va presentar una denúncia contra l'atacant per un delicte de coaccions. Segons el TSJC, el magistrat, d'acord amb la fiscalia i sense recursos de l'advocat de la víctima, va desestimar acordar una ordre de protecció perquè "no es donaven les exigències per adoptar-la amb la informació aleshores disponible". Uns dies més tard, l'11 de juny, el jutjat es va inhibir a instrucció 3 "donada la relació entre la dona i l'home ara fugat" i perquè és el jutjat encarregat dels assumptes de violència masclista.

El jutjat 2 té un altre procediment obert per denúncies creuades entre els dos homes per un delicte lleu de lesions d'uns fets del 8 de maig.