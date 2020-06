Sant Feliu de Guíxols condemna l'atac «covard» amb àcid contra una mare i la filla i rebutja la violència masclista

Sant Feliu de Guíxols ha condemnat l'atac "covard" amb àcid contra una mare i la seva filla de 5 anys. L'Ajuntament ha convocat una concentració davant del consistori per compartir "el dolor" de les víctimes i expressar també "la ràbia continguda" que sent la ciutat contra l'agressor, que continua fugat. L'alcalde, Carles Motas, ha rebutjat tota violència masclista, que aquest cop els ha tocat "de prop", i ha desitjat que s'atrapi aviat l'home que ha comès aquest atac "vil, a traïdoria i d'una baixesa tan moral com humana". Durant la concentració, s'ha llegit un manifest que se solidaritza amb les dues veïnes de Sant Feliu i condemna "la violència covarda i monstruosa, a la llum del dia i en ple carrer" que han patit.

L'atac contra la mare i la seva filla, de tan sols 5 anys, va tenir lloc ahir al migdia. L'agressor, que havia mantingut una relació afectiva amb la dona, va ruixar-les amb àcid. Les va atacar en ple carrer, a la llum del dia. Després, l'home, que té uns 40 anys, va fugir. Fonts policials expliquen que hi havia denúncies creuades entre l'agressor i la mare.

Les dues víctimes van haver de ser traslladades a la Vall d'Hebron. La petita té lesions lleus, però la mare pateix cremades a la boca i a l'ull dret i podria perdre la visió.

Aquest matí, durant un ple extraordinari, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha llegit un manifest en solidaritat amb la mare i la petita. I al migdia, el consistori ha convocat una concentració davant l'Ajuntament, a la banda del passeig del Mar, on s'ha tornat a llegir l'escrit i s'ha aixecat un clam unànime contra la violència masclista.

"Sempre hem denunciat aquesta violència injustificada, però avui ens afecta de més a prop perquè toca a la nostra ciutat", ha dit l'alcalde, Carles Motas. L'alcalde ha desitjat que la mare i la nena es recuperin aviat i espera que la policia atrapi en breu l'agressor "que ha comès aquest acte covard, a traïdoria i sense cap mena de justificació".

Motas ha dit que aquest dimarts és un "dia trist", i que al sentiment de "dolor" cap a les víctimes s'hi suma també el de "ràbia continguda". "No volem aquesta mena d'actes enlloc, i hem de lluitar entre tots per eradicar-los", ha subratllat l'alcalde. "Hem patit una acció violenta en ple carrer, però estic segur que moltes altres dones les sofreixen en silenci; i per això, avui també els volem enviar el missatge que ho denunciïn, perquè ens tindran al seu costat", ha dit.

"Hem d'eliminar de la nostra societat aquells qui exerceixen la violència contra els més vulnerables; no els volem entre nosaltres", ha afegit Motas. "Aquesta és una lluita que volem que sigui curta, però que hem de mantenir; ens cal ser persistents per eradicar del tot la violència masclista", ha conclòs l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols.



Un acte "monstruós"

La regidora d'Acció Social, Laura Serrano, que ha llegit el manifest, ha qualificat d'acte "monstruós" l'atac amb àcid contra la mare i la nena i ha reclamat posar fi a "la xacra" que representa la violència masclista. L'escrit reitera que "aquest cop, el dolor és més proper" perquè Sant Feliu de Guíxols s'ha vist colpejada per una violència "exercida de manera covarda a la llum del dia".

"És igual de greu i condemnable que si fos més llunyana, però aquest cop la proximitat ens mostra que la injustícia també hi pot ser aquí mateix; per això, ens cal sortir un cop més al carrer i cridar amb energia que ja n'hi ha prou", recull l'escrit. El manifest mostra el seu suport a la mare i a la filla i desitja que es recuperin aviat.

"No podem suportar la injustícia i crueltat d'un acte tan mesquí; tolerància zero davant els maltractaments perquè la nostra força és col·lectiva", conclou el text. L'acte s'ha acabat amb aplaudiments en suport a la mare i a la nena de 5 anys.