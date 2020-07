La dona agredida amb àcid a Sant Feliu de Guíxols: «Ens ha cremat vives»

"Amb aquest ull no hi veig, tinc el cap i el cos cremat... va ser a la meitat de l'escala. Jo volia baixar a barallar-me amb ell, però no sabia que portés res (l'àcid). Si ho hagués sabut no hauria baixat. Anava amb la meva filla i em va llançar l'ampolla al damunt. Jo vaig intentar protegir la nena. Ens ha cremat vives. A mi i a la nena. I ara no hi veig per aquest ull".

És el relat d'Ana Mari, la dona de 35 anys de Sant Feliu de Guíxols, que juntament amb la seva filla de cinc anys va ser ruixada amb àcid per part d'un home que avui ha estat detingut. Els Mossos de Sant Feliu l'acusen de ser el presumpte autor de dos delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar i amenaces.

El detingut, que no té antecedents, passarà properament a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. La dona havia denunciat prèviament per un delicte de coaccions el seu presumpte agressor, que manté denúncies creuades amb el marit de la víctima.