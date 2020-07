Un incendi en una barca del port marina de Palamós deixa almenys dos ferits, un d'ells greu

Un incendi en una embarcació del port de Palamós ha deixat dos ferits per cremades.



Un d'ells de caràcter crític i l'altre, greu, segons informa el SEM. Ambdós han estat traslladats a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on hi ha una unitat de Cremats.





ÚLTIMA HORA!

Els Bombers treballen a la zona i de moment, les flames{C}{C}El fort fum que genera l'incendi es pot veure des de molts punts del litoral i molta gent de la platja gran ha piulat a Twitter sobre els fets.El telèfon d'emergències ha rebut l'avís dels fets a tres quarts de dotze i han activatTot ha començat en una embarcació d'oci amarrada al mateix port marina de Palamós, situada a la zona de davant de les oficines portuàries.Dues persones que estaven a la zona hanLes flames s'han estés per la resta de barques amarrades i de moment, segons els Bombers, n'hi ha quatre d'afectades.Elper la seva banda ha atès els ferits. Finalmentt. El primer ha estat traslladat fins a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona en helicòpter i el segon, també al mateix centre sanitari, però amb ambulància.Fins al lloc, el Servei d'Emergències Mèdiques hi ha desplaçat tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat.Fins al lloc dels fets també s'hi han desplaçat la Policia Local, el SEM i Salvament Marítim.