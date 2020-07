Un incendi en una barca del port marina de Palamós deixa almenys dos ferits, un d'ells greu

Un incendi en una embarcació del port de Palamós ha deixat almenys dos ferits, un d'ells greu, segons informa el SEM.





Els Bombers treballen a la zona i de moment, les flames{C}El fort fum que genera l'incendi es pot veure des de molts punts del litoral i molta gent de la platja gran ha piulat a Twitter sobre els fets.El telèfon d'emergències ha rebut l'avís dels fets a tres quarts de dotze i han activatTot ha començat en una embarcació d'oci amarrada al mateix port marina de Palamós, situada a la zona de davant de les oficines portuàries.Dues persones que estaven a la zona hansegons els primers indicis.Les flames s'han estés per la resta de barques amarrades i de moment, segons els Bombers, n'hi ha quatre d'afectades.Elper la seva banda està atenent els ferits, un d'ells de gravetat per. Fins al lloc, el Servei d'Emergències Mèdiques hi ha desplaçat tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat.Fins al lloc dels fets també s'hi han desplaçat la Policia Local, el SEM i Salvament Marítim.