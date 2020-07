Platja d'Aro talla cada tarda el trànsit de les dues avingudes principals per garantir la distància social

Des d'avui Platja d'Aro (Baix Empordà) ha implementat un paquet de mesures arran de la pandèmia de la Covid-19 per tal de garantir que es compleixin les mesures de seguretat. La més visible passa per tallar completament el trànsit de l'Avinguda S'Agaró i la Cavall Bernat entre les cinc de la tarda i dos quarts de vuit del matí. Paral·lelament, s'han habilitat uns aparcaments dissuasius i s'ha delimitat per sectors les platges del municipi. Segons l'alcalde de la localitat, Maurici Jiménez, es tracta d'unes mesures que permetran tenir un poble "segur" i ha deixat clar que la seva prioritat és garantir "la seguretat dels visitants" a la via pública. Aquestes accions es mantindran fins el pròxim 6 de setembre.

