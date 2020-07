Detenen a Sant Feliu l'home que va atacar una mare i la seva filla

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir el fugitiu que presumptament va ruixar amb sosa càustica una dona i la seva filla de cinc anys dilluns passat a Sant Feliu de Guíxols. El jutge en va ordenar dimarts la detenció i l'home va ser localitzat ahir per la policia en una àrea boscosa situada en una de les entrades de Sant Feliu pròxima al barri de Vilartagues, on van tenir lloc els fets.

Les dues víctimes encara estan ingressades a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. La dona, de 35 anys, té cremades greus i s'exposa a la pèrdua d'un ull. La menor està estable, ja que va resultar ferida lleu en l'atac.

El detingut estava previst que passés ahir a disposició judicial en el jutjat d'instrucció 3 de Sant Feliu de Guíxols, el mateix que dimarts va obrir un procediment i va ordenar la detenció del suposat autor i una ordre de protecció per a les víctimes.

L'arrestat havia tingut una relació afectiva amb la mare de la nena anteriorment i és un home de 45 anys, veí de la localitat baix-empordanesa i de nacionalitat marroquina. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu l'acusen de ser el presumpte autor de dos delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar i amenaces. Segons la policia, el detingut no compta amb antecedents policials.

L'atac amb sota càustica va tenir lloc dilluns al migdia al barri de Vilartagues. Els Mossos van rebre l'avís que una dona i la seva filla de cinc anys havien estat agredides per un home al carrer València. Els agents s'hi van dirigir d'immediat i van comprovar que l'agressor havia ruixat amb algun tipus de producte corrosiu -que fi nalment s'ha comprovat que era sosa càustica- la mare i nena de cinc anys, que van ser traslladades ràpidament a l'hospital Vall d'Hebron.

Des de llavors, la policia va engegar una investigació i van recollir els vestigis del lloc per saber qui podia ser l'autor dels fets i van iniciar la seva recerca. Les indagacions van donar fruits ahir al matí quan patrulles dels Mossos de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols el van localitzar i detenir.

Els fets de dilluns es van produir després d'un episodi de denúncies creuades entre la dona, el seu marit i el presumpte agressor. Entre aquestes n'hi ha una que el 30 de maig va interposar la dona contra el suposat agressor per coaccions. El jutjat d'instrucció número 2 va desestimar una ordre de protecció en considerar que no es donaven les exigències per adoptar-la, segons el TJSC.



Mostres de rebuig

El poble de Sant Feliu va sortir dimarts al carrer per condemnar l'agressió i qualsevol tipus de violència masclista al municipi. Es va fer una concentració davant de l'ajuntament. Un rebuig que també es va voler mostrar ahir a la localitat veïna de Castell-Platja d'Aro amb una concentració davant la casa de la vila a les dotze del migdia. Convocada per l'Associació de Dones de la Vall d'Aro, va reunir una cinquantena de persones, entre les quals, l'alcalde, Maurici Jiménez.