Un incendi al port esportiu de Palamós deixa un ferit crític i un de greu i afecta tres embarcacions

Un incendi en el port esportiu Marina de Palamós va deixar ahir un ferit crític i un de greu i va afectar tres embarcacions d'entre vuit i 12 metres d'eslora. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) un dels afectats va ser traslladat amb helicòpter medicalitzat fins a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Es tracta d'un mecànic que va patir cremades al 70% del cos. L'altre ferit és el patró de l'embarcació on es va originar el foc.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís cap a tres quarts de dotze del migdia, i fins al lloc s'hi van desplaçar vuit dotacions. El foc es va originar en una embarcació d'oci amarrada al mateix port Marina de Palamós, situada a la zona de davant de les oficines portuàries. Les flames van afectar les dues persones que hi havia a bord i es van estendre a les embarcacions amarrades al costat, que va cremar de seguida ja que estan fetes de fibra, un material molt inflamable. Finalment, el foc va destrossar tres barques i en va afectar parcialment una quarta. Els Bombers van donar l'incendi per controlat pels volts de les dues del migdia. També hi van treballar efectius de Salvament Marítim i de la Policia Local de Palamós.

Per la seva banda el SEM va atendre les dues persones ferides per cremades. La persona en estat crític va ser traslladada fins a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona en helicòpter. El patró, en estat greu, també va ser portat al mateix centre sanitari, però amb ambulància. Fins al lloc, el Servei d'Emergències Mèdiques hi va desplaçar tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat.

Pel que fa a les causes dels fets, fonts consultades van explicar que l'incendi s'hauria generat en el moment d'encendre el motor mentre s'estaven fent unes tasques de mecànica en l'embarcació sinistrada i que això hauria generat una petita explosió i el consegüent incendi. Els fets estan sota investigació de la Policia Local de Palamós.

Protecció Civil va posar en Prealerta el Pla CAMCAT per valorar si s'havia produït afectació de les aigües marines, en cas que hi hagués hagut algun vessament.

L'incendi va generar una densa columna de fum visible des de diverses poblacions veïnes de la costa de la comarca.