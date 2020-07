Presó sense fiança per a l'acusat d'atacar amb sosa càustica una mare i la seva filla a Sant Feliu

El jutjat d'instrucció 3 de Sant Feliu de Guíxols, amb competència en matèria de violència sobre la dona, ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home que dilluns va atacar una dona i una nena de cinc anys amb sosa càustica. Els Mossos d'Esquadra van detenir l'agressor ahir i aquest dijous ha passat a disposició judicial. La causa està oberta per delictes de lesions. Segons informa el TSJC, la magistrada manté l'ordre de protecció per a les víctimes. La mare i la nena van patir cremades a la cara i les van traslladar a l'hospital Vall d'Hebron.

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres al matí el sospitós de ruixar una mare i la filla amb sosa càustica. Els fets es van produir dilluns al migdia a Sant Feliu de Guíxols. El detingut té 45 anys, és de nacionalitat marroquina i té domicili en aquesta localitat del Baix Empordà.

La dona va ser ingressada amb cremades molt greus mentre que la menor, de cinc anys, va patir lesions de poca intensitat. L'agressor va fugir i el jutjat d'instrucció 3 de la localitat, amb competència en matèria de violència sobre la dona, va ordenar la detenció de l'home i va acordar una ordre de protecció a les víctimes mentre se segueix el procediment.

L'home, que no té antecedents, ha passat aquest dijous a disposició judicial. La magistrada ha ordenat l'ingrés a presó sense fiança i manté l'ordre de protecció per a les víctimes.

Segons informació facilitada pel TSJC, hi ha un historial de denúncies creuades entre l'agressor, la dona i el marit d'aquesta. Entre elles, una denúncia que el 30 de maig va interposar la dona contra l'atacant per coaccions. El jutjat d'instrucció número 2 va desestimar una ordre de protecció "perquè no es donaven les exigències per adoptar-la".