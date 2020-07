Es queda adormit quan li feien un control d'alcoholèmia a Vall-llobrega

Diumenge passat, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que un cotxe n'havia encalçat un altre a la C-31, dins el terme municipal de Vall-llobrega.

Estat en què va quedar l'altre cotxe accidentat · Mossos d'Esquadra

En arribar al lloc dels fets, el cos policial va comprovar que l'home que havia provocat l'accident estava il·lès, i l'altre conductor havia patit ferides lleus. Però quan els agents van voler fer la prova d'alcoholèmia al primer conductor, aquest s'hi va negar en rodó. I anava tan begut que, de fet, es va quedar adormit al costat de l'etilòmetre. Per aquest motiu, els agents el van arrestar, tant per conduir borratxo com per negar-se a fer la prova.

L'home, que no té antecedents, ha d'anar a declarar en els propers dies davant el jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.