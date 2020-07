Begur protegeix un sistema dunar de la platja del Racó pel seu valor ecològic

L'Ajuntament de Begur ha desenvolupat un projecte de protecció del sistema dunar a la platja del Racó en el qual ha introduït l' Stachys marítima, una planta de distribució molt reduïda, en perill d'extinció i que es troba protegida per llei.

Segons el consistori, aquesta planta és típica de dunes i cada vegada és més difícil trobar-la al llarg de la Costa Brava i, també, de la península Ibèrica. L'execució del projecte ha consistit a delimitar el sistema dunar per posar-lo en valor i col·locar panells informatius sobre la biologia d'aquestes espècies. Les plantes que viuen a les dunes s'han d'adaptar a unes condicions extremes, ja que són zones d'elevada insolació, a més de fort vent i salinitat de l'aigua, entre altres factors. A més, aquestes àrees es veuen fortament impactades per la presència d'humans i, més concretament, en aquest punt de la platja del Racó on el sistema dunar es troba tan a prop de l'accés a peu i dels vehicles. «Gràcies a les mesures de delimitació del sistema dunar adoptades a inicis del 2019 per part del consistori, la vegetació recupera el seu espai natural», assegura l'Ajuntament en un comunicat.