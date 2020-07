Rescaten un noi després de caure d'unes roques a Palamós

El jove presentava contusions i va ser evacuat per mar.

Un noi de 25 anys va resultar ferit lleu dimecres, després de caure en una zona de roques a Palamós. Segons va informar Ràdio Palamós, els fets van tenir lloc a primera hora de la tarda del dimecres en el tram que hi ha entre sa Tamardia i cap Gros. En tractar-se d'una zona de difícil accés, van intervenir en el rescat els Bombers de la Generalitat, el servei de socorrisme de platges de Creu Roja, la Policia Local de Palamós i Salvament Marítim. El noi presentava diverses contusions i, finalment, va ser evacuat per mar. El va recollir la llanxa auxiliar de la Salvamar Sirius i l'embarcació de salvament el va portar fins al port de Palamós, on una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques el va evacuar a l'hospital.