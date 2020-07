Troben el cos sense vida d'un home surant en una cala de Palafrugell

Aquest matí han trobat el cos sense vida d'un home surant a la cala del Cau de Palafrugell, segons avança El Gerió Digital. La víctima, un home d'uns setanta anys que encara no ha estat identificat, presentava signes d'haver-se ofegat.

El diari digital informa que, pels voltants de les 11 del matí, un veí del municipi ha albirat el cos surant a l'aigua en una zona de difícil accés. El veí ha avisat a la Policia Local de Palafrugell. Posteriorment, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil s'han encarregat de retirar el cos de la víctima i l'han traslladat a Girona on se li practicarà l'autòpsia a l'Institut de Medicina Legal per determinar les causes de la mort.

Segons fonts de la Guàrdia Civil no presentava signes de violència i es podria tractar d'un ofegament.