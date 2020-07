Una avaria deixa la Bisbal i els pobles del voltant sense connexió a Internet

Una avaria en la xarxa de fibra òptica va deixar durant gairebé 24 hores bona part dels veïns de la Bisbal d'Empordà i dels pobles del voltant sense connexió a internet. Segons va explicar ahir l'Ajuntament bisbalenc, ja feia dies que s'advertien incidències puntuals i de poca durada. Dijous a la tarda, però, la desconnexió va ser de «caràcter generalitzat i massiu». A més d'internet, molts afectats es van quedar també sense telèfon i fins i tot, sense televisió.

De fet, immediatament després de la desconnexió les xarxes socials es van convertir en un bullidor d'usuaris que preguntaven què passava o que compartien queixes, sobretot relacionades amb la impossibilitat de teletreballar.

Per tal d'esbrinar què estava passant, el consistori va contactar diverses vegades amb Telefónica per conèixer l'abast de l'avaria i els motius. «Ens van comentar que era un problema en la xarxa de fibra òptica i que ja hi estaven treballant», va explicar ahir l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, qui va especificar que la setmana passada, ja hi va haver incidències dos dies durant unes hores determinades. Finalment, els serveis tècnics de Telefónica van restablir la connexió ahir a les dotze del migdia.



També a Sant Feliu de Pallerols

D'altra banda, també a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, l'Ajuntament i diversos establiments de restauració i allotjament es van queixar ahir que des de fa tres dies també estan sense Internet. La responsable d'un establiment va explicar que la falta d'Internet l'impedeix cobrar amb targeta. Això fa que hagi de deixar marxar clients amb la promesa que faran una transferència. Els clients tampoc poden treure diners de l'únic caixer automàtic que hi ha al poble. Diuen, que ara que comencen a arribar clients després del confinament de la covid-19, es troben que no poden cobrar. Només tenen senyal de wifi perquè la fibra òptica encara no els ha arribat.