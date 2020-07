Una sentència obliga Sant Feliu a controlar els sorolls d'una fàbrica de taps de suro

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols haurà de realitzar un control sonomètric continuat a una fàbrica de taps suro del municipi per detectar si sobrepassa el límit permès. A més, també l'haurà de sancionar per les molèsties causades als veïns durant anys. Així ho determina una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha estimat en part una denúncia presentada per un dels veïns de la Ronda de Ponent on està ubicada l'empresa Mundial Cork.

Segons s'exposa en la resolució judicial, les primeres queixes veïnals per excés de soroll a la fàbrica es van presentar a l'Ajuntament el setembre de l'any 2012. Un mes després, el consistori, després de comprovar la veracitat de les mateixes, va imposar a l'empresa que adoptes mesures correctores. «No es van executar correctament tot i els nombrosos i successius requeriments municipals», s'assegura en la sentència del TSJC.

En el document judicial també s'explica que no va ser fins cinc anys després -el gener del 2017- quan l'empresa va presentar un estudi d'impacte acústic en el qual s'assegurava que «l'activitat era compatible amb l'entorn durant totes les franges horàries». Un fet que va ser verificat per un enginyer municipal un mes després, i que va portar l'Ajuntament a arxivar l'expedient obert contra Mundial Cork a través d'un decret municipal firmat el 20 de març d'aquell mateix any.

Arran d'aquesta situació, un dels afectats va realitzar una mediació sonomètrica en la qual es determinava que «no es complia la normativa sobre soroll, ni en horari diürn ni nocturn».

Per tot plegat, aquest veí va presentar un recurs contenciós administratiu al jutjat número tres de Girona, que el setembre del 2018 va resoldre a favor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Tot i això, el particular va recórrer al TSJC que, ara, ha estimat part del recurs.

En l'auto, l'alt tribunal català exposa que «sigui quin sigui el nivell actual de soroll derivat de l'activitat», la persona que ha presentat la demanada ha «hagut de suportar un excés de soroll durant aquell període pròxim als cinc anys, un fet que mereixia l'esforç municipal, d'almenys incoar un expedient sancionador». La sentència també anul·la el decret municipal del 2017.



L'Ajuntament acatarà

Per la seva part, el consistori no té previst presentar cap recurs de cassació contra aquesta sentència. «Acatarem la resolució i el que farem és contractar una empresa externa perquè faci els controls sonomètrics en aquesta fàbrica», explica el regidor d'urbanisme de Sant Feliu, Josep Saballs qui afegeix que és una sentència «raonable».

«El que ens diuen és que hem de ser més estrictes i exhaustius en els controls» subratlla Saballs qui assenyala que per reduir els sorolls, la fàbrica de taps de suro té dues opcions: regular l'horari durant el qual funciona la maquinària o bé evitar que el soroll es filtri a l'exterior aïllant tot l'interior.

Tot i això, el regidor d'urbanisme ganxó puntualitza que encara que el consistori no presenti recurs, no significa que la part privada sí que opti per recórrer aquesta sentència del TSJC.