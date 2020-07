Els hotels de la Costa Brava, oberts i amb bones ocupacions

La crisi del coronavirus no ha impedit que gairebé el 100% dels hotels de la Costa Brava del Baix Empordà hagin obert, i amb ocupacions millors de les esperades. Tot i que els primers mesos de l'estat d'alarma les previsions eren "dolentes", després de la desescalada els establiments han vist com les reserves incrementaven i els clients apostaven per venir als hotels d'aquesta part del litoral. Una imatge ben diferent a la que hi ha a la Selva Marítima o de l'Alt Empordà, on amb prou feines han aixecat la persiana un 30% dels hotels. El gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, dona per fet que acabaran faran un juliol "bo", i un millor agost. El motiu, explica, és que el públic és "molt fidel" i que no treballen amb touroperadors.