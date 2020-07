L'autocine de la Costa Brava haurà d'esperar

La inauguració del primer autocine de la Costa Brava, que havia de posar-se en marxa a Begur (Baix Empordà) el passat 1 de juliol, tindrà lloc finalment el proper 17 d'aquest mateix mes, segons confirma un dels responsables del projecte, que justifica el retard en problemes burocràtics.

'Cinema Paradiso' serà la primera projecció que els espectadors podran seguir des dels seus vehicles, als quals el so arribarà a través dels altaveus dels automòbils gràcies a un sistema de radiofreqüència que permet escollir idioma.

L'autocine, que s'ubicarà en un espai de grans dimensions per afavorir el distanciament social i que està situat a escassos metres de la casa on va viure la bailaora Carmen Amaya, comptarà també amb un festival i amb activitats esportives com a complement.

La setmana passada es va avortar un projecte similar que estava previst aquest estiu a Lloret de Mar, en aquell cas dedicat al gènere de terror, la inauguració del qual estava prevista per al 10 de juliol.