Castell-Platja d'Aro i el Bisbat de Girona signen la cessió de l'església de Sant Pol

L'església del Pla de Sant Pol, ubicada a s'Agaró, passarà a ser un equipament municipal. L'Ajuntament ha signat un conveni amb el Bisbat de Girona per tal que aquests cedeixin al consistori, per al termini d'un any, l'església del Pla de Sant Pol perquè l'Ajuntament hi pugui organitzar activitats culturals, veïnals i socials. L'acord preveu pròrrogues per períodes anuals, però ambdues entitats tenen la voluntat de pactar una adquisició definitiva de l'espai en el termini d'un any a partir de la signatura del document, que es va fer a mitjans del passat mes de juny.



Local desafectat

Segons l'Ajuntament, el local actualment està desafectat, ja que fa dos anys que no s'hi realitza cap acte de culte. L'edifici consta d'una planta baixa i mesura 121 metres quadrats (m2) i està vinculat a la construcció l'any 1994 de 18 habitatges de 70 m2 de caràcter social a càrrec de la Fundació Família i Benestar Social del Bisbat de Girona. Aquests habitatges es van construir en uns terrenys municipals cedits per l'Ajuntament, en el seu moment amb la voluntat de compensar la manca d'habitatge lliure i d'iniciativa privada a preus assequibles en el marc d'una població de marcat esperit turístic, seguint el mateix model que s'havia desenvolupat uns anys abans a Castell d'Aro.

De fet, segons l'Ajuntament, tenien un preu de venda d'uns 5 milions de pessetes, finançades per una hipoteca al 7% i amb un milió i mig d'entrada.



Nou equipament públic

L'Ajuntament defensa la cessió argumentant la manca d'equipaments municipals que hi ha a s'Agaró. Segons el portal immobiliari Idealista, el preu per metre quadrat en aquesta zona supera els 3.000 euros, un dels més cars de Catalunya.

A partir d'ara, el municipi i especialment la vila de s'Agaró guanyen un nou espai per a l'ús ciutadà, en un nucli mancat d'aquest tipus de local, ja que l'edifici de Ca La Generosa –de titularitat municipal– està destinat actualment al servei de Correus i els estudis i oficines de Televisió Costa Brava, a l'avinguda de Platja d'Aro.

D'altra banda, l'Ajuntament ha informat que properament retirarà els elements religiosos de l'equipament i podrà fer-ne ús per a activitats que organitzi directament o bé cedir-lo a entitats i associacions locals. El conveni implica una cessió i n'assumeix totes les despeses corrents i ordinàries, i també de gestió, conservació i manteniment, tant de l'interior com de l'exterior. D'altra banda, l'Ajuntament ha confirmat la voluntat d'adquirir l'edifici en el termini d'un any, tot i que ha insistit que encara no s'ha concretat cap proposta a l'espera de veure l'ús de l'espai.