Entitats ecologistes denuncien l'Ajuntament de Begur per autoritzar unes obres al sector Montcal

Ecologistes en Acció de Catalunya, en representació de SOS Aiguafreda-Salvem Begur, ha presentat una nova denúncia davant de l'Ajuntament de Begur . En aquesta ocasió les entitats ecologistes -que estan integrades alhora dins la Plataforma SOS Costa Brava- impugnen una llicència d'obres que permet edificar uns terrenys situats al sector de Montcal. Un sector, remarquen, que es troba en una "zona singular" de Begur, concretament per sobre les cales de Fornells i d'Aiguablava. Els ecologistes subratllen que les obres permeten edificar en una zona situada en plena Xarxa Natural 2000 i sobre un Hàbitat d'Interès Comunitari. És la sisena denúncia urbanística contra l'Ajuntament de Begur en dos anys.

A banda dels nombrosos motius que fonamenten el recurs de reposició presentat a l'Ajuntament de Begur per impugnar la llicència d'obres, les entitats mostren el seu malestar contra la Junta de Govern per haver atorgat la llicència d'obres el passat 28 d'abril, durant el confinament i malgrat la paralització de tramitació d'expedients decretada durant l'estat d'alarma. Les entitats destaquen en el recurs interposat les "nombroses irregularitats" que suposaria aquesta obra, pel fet d'afectar terrenys de naturalesa forestal inclosos en la Xarxa Natura 2000 i l'Espai d'Interès Natural (EIN) Muntanyes de Begur.

Segons Lydia Chaparro, membre d'Ecologistes en Acció i Salvem Begur "aquestes figures haurien de permetre que aquest espai natural fos objecte d'especial protecció, i no pas objecte d'especulació urbanística". Chaparro afegeix que tenien "esperances amb el canvi de consistori" després de les darreres eleccions municipals i remarca que no aprecien "cap canvi positiu substancial". Els ecologistes afirmen que, amb aquesta nova actuació, l'ajuntament "està promovent de nou el model urbanístic obsolet i depredador del territori" basat en la construcció de més segones residències "en zones d'alt valor natural".

Entre les irregularitats denunciades, les entitats remarquen la il·legalitat, per part de l'Ajuntament de Begur, d'autoritzar l'edificació d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina en terrenys inclosos en la Directiva Hàbitats, una directiva europea relativa a la conservació dels hàbitats naturals. L'advocat de Salvem Begur i de la Plataforma SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, alerta sobre "la il·legalitat que suposaria edificar sobre dunes amb pineda mediterrània, per tractar-se d'un hàbitat d'interès comunitari prioritari a conservar, així com la nul·litat de ple dret que suposaria permetre edificar terrenys amb naturalesa forestal, fet que infringiria, a més, el compliment de la Llei Forestal de Catalunya".

Els ecologistes alerten que les obres poden comportar la destrucció d'un hàbitat d'interès comunitari prioritari. Per això, demanen expressament al Secretari Municipal que adverteixi els membres del consistori de la possible irregularitat comesa i adverteixi de les il·legalitats denunciades a l'hora de resoldre el recurs interposat. Alhora, formulen també un advertiment de poder incórrer en responsabilitats de tot ordre, incloses les penals, pel supòsit del fet que no s'adoptin mesures de manera immediata i no se suspengui la llicència d'obres.

De Ribot lamenta que malgrat haver transcorregut nous mesos des de la denúncia urbanística i la petició de revisió d'ofici del Projecte d'urbanització i del Pla Parcial del sector S-21 Montcal (denúncia presentada l'agost de 2019), l'Ajuntament de Begur encara "no hagi tingut temps" d'haver tramitat ni contestat aquella denúncia. "En canvi, la Junta de Govern Local sí que ha tingut temps per atorgar una llicència d'obres, en ple confinament, i malgrat la suspensió de terminis administratius i la paralització d'expedients derivada de la declaració d'estat d'alarma", conclou l'advocat.