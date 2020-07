Mont-ras impulsa un «club de feina» per crear ocupació

L'ajuntament de Mont-ras i el Consell Comarcal del Baix Empordà han impulsat un «club de feina» per afavorir la inserció laboral. L'objectiu d'aquesta col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà és afavorir la inserció laboral de les persones aturades, de la població en general i especialment dels col·lectius amb especials dificultats.

Segons va apuntar ahir el Consell Comarcal, aquesta iniciativa actua com a servei dinamitzador i integrador d'iniciatives que tenen com a objectiu final l'apropament de la població a la realitat del mercat laboral i la millora d'oportunitats d'ocupació. Aquest servei ofereix atenció i assessorament individual i grupal, orientació laboral i vocacional, avaluació del perfil professional, informació dels recursos per buscar feina, formació per a la recerca de feina, formació i intermediació amb les empreses que cerquen professionals. El nou servei, que va entrar en funcionament el divendres 3 de juliol, està situat a l'ajuntament de Mont-ras, plaça de l'Ajuntament, i funciona els divendres de 9 a 14 h de forma quinzenal.