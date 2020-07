Palamós instal·la un parc infantil adaptat a la diversitat

L'Ajuntament de Palamós ha instal·lat un nou parc infantil adaptat per a infants amb diversitat funcional. El nou joc s'ha instal·lat a la zona infantil situada a l'inici del passeig del Mar, propera a la caseta de socorrisme de la platja Gran. Aquest nou joc, que és inclusiu, té forma de vaixell, recordant el que hi havia instal·lat fins ara al mateix espai, i ofereix la possibilitat de poder-hi accedir amb cadira de rodes. També consta de diferents elements de joc per a la diversió dels més petits. El projecte ha tingut un cost d'uns 21.000 euros.